Destruyen 4.7 millones de cigarrillos decomisados en sur de Honduras

Tegucigalpa – La Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDTC), con diversas autoridades, coordinó hoy la destrucción de 4 millones 700 mil unidades de cigarrillos de la marca Modern que fueron decomisados en el sur de Honduras.

El proceso de eliminación de la mercancía se llevó a cabo en los predios del crematorio municipal de la ciudad de Choluteca, asegurando que el producto ilegal no ingrese al mercado nacional.

El decomiso tuvo lugar el pasado 18 de enero de 2026 en una vivienda situada en la aldea Los Angelitos, municipio de El Triunfo, Choluteca.

La operación se originó cuando agentes de la Policía de Fronteras detectaron una caravana de caballos que transportaba sacos de color rojo. Tras el seguimiento correspondiente y bajo la autorización fiscal, se realizó el ingreso al inmueble donde se encontraba Miguel Gómez custodiando el cargamento.

De acuerdo con los registros de Aduanas de Honduras, las 474 cajas de cigarrillos confiscadas representaban un valor de 33 mil 559.20 dólares, cifra que equivale aproximadamente a 886 mil 241.42 lempiras.

Cabe señalar que la marca Modern no cuenta con la autorización sanitaria emitida por el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), requisito indispensable para su comercialización lícita en el territorio nacional.

Miguel Gómez fue acusado por suponerlo responsable del delito de contrabando en perjuicio de la Hacienda Pública. Esta tipificación se fundamenta en los artículos 428 y 429 del Código Penal vigente, reformado mediante el decreto 93-2021, en relación con los artículos 25 y 60 del mismo cuerpo legal, así como el artículo 212 del Código Procesal Penal y el artículo 99 de la Constitución de la República. (RO)