Destituidos Marlon Ochoa y Mario Morazán por sabotear elecciones

Tegucigalpa – El Pleno del Congreso Nacional destituyó este jueves al consejero Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras un juicio político que los acusa de atentar contra la democracia al intentar boicotear las elecciones generales de noviembre de 2025 y todo el proceso previo a las mismas.

– Igualmente fueron cesados de sus cargos los magistrados suplentes del TJE, Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé.

– La comparecencia de Mario Morazán en el pleno se extendió por más de cinco horas previo a la decisión de su destitución.

– A Mirian Barahona la hacían votar como quería Mario Flores, era presionada, no estaba facultada porque se dormía en las sesiones de pleno, señaló Morazán.

– La comisión especial identificó la trama de “la silla vacía” que consistía en no integrar el pleno del TJE y el CNE para obstaculizar el proceso electoral.

La decisión, que contó con el respaldo de 88 votos, se tomó durante una sesión convocada este jueves, donde se ratificaron las imputaciones por obstruir el proceso electoral, violando principios constitucionales y poniendo en riesgo la voluntad popular.

Mario Morazán compareció ante el Pleno y defendió su actuación. En su intervención, atacó a los impulsores del juicio político, calificándolos de perseguidores políticos, aunque no logró revertir el fallo.

Fue una extensa comparecencia de Mario Morazán, quien hizo uso de todo el tiempo y hasta más del que establece el procedimiento de juicio político. Tuvo el espacio para hacer su exposición personas y luego contestar las preguntas de los congresistas.

Por su parte, Marlon Ochoa ignoró la convocatoria legal del Congreso y no se presentó, lo que agravó su posición ante los legisladores.

Con estas destituciones, el Congreso busca blindar la integridad de futuros procesos electorales y reafirma el compromiso con la estabilidad democrática en Honduras.

El presidente del CN, Tomás Zambrano dio el espacio suficiente para que Mario Morazán presentara sus alegatos.

(LEER) Este es un juicio altamente politizado, dice Mario Morazán en su comparecencia

Las ínfulas de Morazán

Al filo de las 2.25 de la tarde de este jueves comenzó la lectura del informe de 184 páginas que concluyó cerca de las 5.20 de la tarde. Luego se hizo presente al hemiciclo el magistrado Mario Morazán para comparecer ante el pleno de la Cámara.

Comenzó su disertación afirmando: “Usted –en referencia a Tomás Zambrano– está ante un juez decente de una alta corte que debe estar en el pódium, usted es un indecente. Pero si no nos permiten el pódium de cualquier lugar hablaremos a la población, si la nueva narcodictadura nos quiere aquí, de aquí vamos a hablar”.

El titular de la Cámara lo llamó al orden y le solicitó que se centrara en los aspectos de la denuncia de juicio político, y le advirtió que cada vez que se saliera de los cánones del respeto se le inhabilitaría el sonido.

En una prolongada exposición el funcionario suspendido comenzó sus alegatos en el Parlamento y se quejó que estaba siendo injustamente sometido al procedimiento de juicio político.

Mario Morazán tuvo una extensa comparecencia en el hemiciclo legislativo.

Defendió lo que llamó -su verdad- y arremetió contra actores políticos del Partido Nacional y Partido Liberal, incluidos a vigentes diputados de quienes dijo presentará acusaciones ante los órganos competentes.

Negó los hechos que se le imputan: obstrucción de las sesiones de pleno, abandono y seguir instrucciones partidarias para entorpecer el proceso electoral.

Reiteró que la extinta magistrada Mirian Barahona fue presionada por Mario Flores para acudir a las sesiones de pleno del TJE. Aseguró que estaba muy enferma y que se quedaba dormida en las reuniones y era el magistrado Flores quien le instruía cómo votar.

Arremetió contra Jorge Cálix de estar detrás de este juicio político en su contra, al tiempo que reveló existió requerimientos fiscal para los magistrados Mirian Barahona y Mario Flores, pero el entonces Fiscal General Johel Zelaya no ordenó la orden de captura y tampoco lo hizo la magistrada presidenta Rebeca Ráquel Obando que actuó como juez natural en el caso.

En una serie de contradicciones, alegó que participó y tampoco no lo hizo en sesiones convocadas vía ZOOM. Asimismo, defendió sus constantes ausencias a las sesiones para conocer asuntos jurisdiccionales del Tribunal Electoral.

🔴Jorge Calix: "A mí me ha dolido la muerte de Miriam Barahona y no voy a permitir que usted (Mario Morazán) utilice su nombre". pic.twitter.com/tvPQ30mLtd — TSiHonduras (@TSiHonduras) April 17, 2026

Cálix lo retrata

Durante su participación, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix desvirtuó los alegatos de Morazán presentando material audiovisual y documentos ante el pleno del Legislativo.

El congresista presentó oficios de las convocatorias a sesiones a las que Morazán no asistió injustificadamente.

Cálix ejemplificó varios casos sobre diputados que fueron reemplazados en la Cámara -al menos cuatro casos del Partido Libre- ante eventualidades y otras circunstancias que la ley contempla.

Igualmente, develó conversaciones en las que Morazán le aseguraba al magistrado Mario Flores que no asistiría a las sesiones porque tenía presiones del entonces partido gobernante (Libre).

Retrató las posturas de Morazán en las que se opuso a adelantos de salario y pago de décimo tercer mes de salario a la magistrada Barahona, quien lo solicitaba para sus tratamientos médicos.

El diputado Mario Pérez.

Paralizaron las sesiones del TJE

El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez cuestionó que Libre use a Salvador Nasralla para tejer una narrativa de fraude asegurando que fue el ganador de las pasadas elecciones.

Pidió a la bancada de Libre que mantengan una postura digna y que defiendan su instituto político, pero sin agarrarse de un expresidenciable como Nasralla.

Citó que hubo toda una maquinaria para entorpecer las elecciones de 2025 y generar el caos con la participación de muchos actores como el exjefe de las FFAA, Roosevelt Hernández.

Pérez culpó a Mario Morazán de formar parte de un grupo de altos funcionarios que buscaron impedir el libre desarrollo de las elecciones primarias y generales.

Increpó al funcionario suspendido retándolo a exponer su aparato móvil para un vaciado telefónico para conocer si sostuvo conversaciones con miembros de la alta dirigencia de Libre en los días previos y posteriores a las elecciones.

Puntualizó que tanto Mario Morazán como los magistrados suplentes –Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé– paralizaron deliberadamente las sesiones del TJE.

Así cerró la histórica sesión de juicio político para varios funcionarios electorales que fueron destituidos del cargo por sus actuaciones en las elecciones de 2025. PD