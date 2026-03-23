Destino Occidente resultó una jornada exitosa para las familias

Tegucigalpa – Un éxito resultó Destino Occidente, la iniciativa de Banco de Occidente, que reunió en su oficina central de Tegucigalpa a centenares de personas que acudieron a disfrutar de un domingo familiar, a la vez que se impulsaba la iniciativa de emprendedores que ofrecieron una gama de productos a los asistentes.

-La iniciativa fue impulsada por Banco de Occidente en el marco de la celebración de su 75 aniversario.

La familia hondureña que asistió al evento disfrutó de horas de entretenimiento sano, así como una oferta de productos diversos, además de conocer parte de la historia bancaria hondureña.

La celebración forma parte de las actividades del 75 aniversario del Banco de Occidente y que comenzó a las 10:00 a.m y se extendió hasta la tarde, lapso en que música, comida, exposición y venta de productos y un recorrido a partes del museo del banco hicieron parte de la oferta de Destino Occidente ofrecido por la institución financiera.

Mientras los padres gozaban de la música a cargo de una marimba y disfrutaban de la oferta gastronómica, los pequeños jugaban alegremente en el área infantil dispuesta que contaba con equipo y juegos seguros para los menores.

Al final de la jornada los participantes mostraron su satisfacción por la iniciativa del Banco de Occidente de ofrecer un espacio a la familia para disfrutar de un domingo con una diversa oferta de entretenimiento, mientras se impulsaba a pequeños emprendedores en un espacio con seguridad. (PD).