Destino Occidente, la oferta dominical de Banco de Occidente para celebrar en su oficina principal en Tegucigalpa

Tegucigalpa – Banco de Occidente celebrará este domingo 22 de marzo el evento Destino Occidente, como parte de su celebración de su 75 aniversario, y la misma está concebida como una actividad a celebrar en familia.

El evento se desarrollará en la oficina principal de Tegucigalpa y para lo cual habrá ingreso y estacionamiento gratis.

La actividad comenzará a las 10:00 a.m. y concluirá a las 5:00 p.m. y toda la población capitalina está invitada a la misma, para la cual se habilitará un área infantil que contará con inflables, pinta de caritas y otras sorpresas.

Igualmente habrá restaurantes con diversas opciones, 20 emprendedores ofrecerán sus productos únicos, también se contará con un espacio financiero para asesorías a los asistentes y habrá música en vivo con un DJ.

El evento está diseñado para ser una jornada de convivencia familiar, apoyo a emprendedores y disfrutar de una experiencia diferente en Tegucigalpa. (PD).