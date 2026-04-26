Destacan el lado humano del cuentista ‘Nacho’ Padilla, a 10 años de su muerte

México – Personalidades cercanas al cuentista mexicano, Ignacio Padilla, destacaron este sábado el lado humano del escritor, en un homenaje a 10 años de su muerte, en la Fiesta del libro y la rosa de la capital mexicana.

La académica, Cecilia Salmerón, contó detalles de la vida de Padilla como maestro en la Universidad Iberoamérica y detalló cómo los estudiantes llenaron de flores y cartas su lugar de trabajo, donde solían compartir con el autor.

El novelista, Eloy Urroz, cercano a ‘Nacho’ desde los tiempos de estudiantes, desveló anécdotas para demostrar el talento del escritor, quien de joven le ganó a él y a Jorge Volpi un concurso de cuentos.

«Nos preguntábamos quién era, luego, al leerlo, nos dimos cuenta que se trataba de un súper dotado», señaló Urroz.

El cuentista, Adrián Curiel, se refirió a las complicaciones domésticas de Padilla cuando estudiaba en Salamanca. También, la doctora Cecilia Salmerón divulgó detalles de sus cartas con Ignacio y se refirió a su pasión por el mar.

La jornada de hoy miles de lectores hicieron jugosas compras de novedades literarias de autores mexicanos y extranjeros.

Los novelistas, Martín Solares y Xavier Velasco, disertaron sobre literatura y crimen, mientras un grupo de autores y estudiosos de la neurociencia debatieron sobre la salud mental en la comunidad universitaria, donde nueve de cada 10 personas cree poder resolver sin ayuda sus problemas de salud mental.

La poeta, Elsa Cross, presentó su cuaderno ‘Tu otro nombre’, en tanto la lexicógrafa española, Laura García Arroyo, dirigió un club de lectura de la novela ‘Los nuevos’, del argentino Pedro Mairal y presentó ‘Ráfaga roja’, de Liliana Blum.

Laura Emilia Pacheco presentó una aproximación a la obra de su padre, el premio Cervantes José Emilio Pacheco, una de las personalidades de la literatura latinoamericana.

La fiesta del libro y la rosa concluirá mañana, cuando el escritor argentino Gastón García Marinozzi presentará su novela ‘Matar al padre’ y Rosa Beltrán, María Negroni y Socorro Venegas protagonizarán un conversatorio con el nombre ‘La escritura embrujada’, entre otras propuestas. EFE