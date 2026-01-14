Después del recuento del TJE, el nacionalista Motiño confirma triunfo en alcaldía limeña

Tegucigalpa – Luego del recuento de 23 actas en el nivel electivo municipal, el nacionalista Santiago Motiño confirmó su triunfo en la corporación edilicia de La Lima, Cortés.

El recuento de las actas avalado por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y efectuado en el Centro Logístico Electoral (CLE), amplió la ventaja de Santiago Motiño (PN) sobre Reynaldo Maldonado (PL).

La diferencia antes del recuento era de 153 votos, pero con el escrutinio de las 23 actas la diferencia se amplió a 571 votos.

Representantes del bando perdedor dijeron no estar conformes con los resultados y advirtieron que irán a instancias superiores.

De su lado, el ganador Santiago Motiño dijo que cuando alguien se somete al escrutinio público debe respetar los resultados de las actas.

“Nosotros siempre supimos que habíamos ganado, siempre lo supimos. Teníamos las 167 actas, sin duda alguna siempre fuimos los ganadores”, puntualizó. JS