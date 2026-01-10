Después de pausadas operaciones en 2025, las FFAA hallan plantaciones de coca en inicio de 2026

Tegucigalpa – Luego de intermitentes operaciones durante el 2025, en el inicio de este 2026 las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron dos plantaciones de coca en Quebrada del Diablo, Iriona, Colón, Caribe de Honduras.

De acuerdo a lo informado por el instituto castrense, las dos plantaciones de hoja de coca con más de 16 mil arbustos fueron aseguradas en esa zona del Litoral Caribe.

Las dos plantaciones tienen una extensión de tres manzanas de tierra, contabilizando 16 mil 210 arbustos. En el lugar también se aseguró una instalación artesanal con precursores químicos utilizados para el procesamiento de la droga.

Se informó que la institución militar focaliza sus operaciones en los sectores de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Yoro, Olancho y El Paraíso.

El año anterior (2025) a raíz de los operativos en el combate al narcotráfico, las FFAA aseguraron 51 plantaciones, con más de un millón de arbustos de hoja de coca, en una extensión de 192 manzanas de tierra y se eliminaron 28 espacios artesanales para la producción de droga.

Los datos oficiales dan cuenta que en 2017 en Honduras se registró el hallazgo de 12 mil plantas de coca, 112 mil en 2018, 40 mil en 2019, 424 mil 900 en 2020 (año pandemia), 531 mil 836 en 2021, 6 millones 550 mil en 2022, casi 7 millones en 2023 y 3.5 millones en 2024. JS