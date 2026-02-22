Después de Múnich: La regla del poder

Por Alma Adler

La señal emitida en Múnich marca un punto de inflexión en la lectura estratégica del hemisferio. En un sistema internacional menos tolerante con la incertidumbre, la fortaleza de un Estado se mide por la estabilidad de sus reglas y los límites efectivos al poder.

El 14 de febrero recién pasado, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Marco Rubio dejó una afirmación que conviene escuchar sin dramatismo: Estados Unidos no busca aliados débiles. No fue una frase circunstancial, sino la formulación de un estándar. Ese estándar es el que Honduras debería leer con realismo, porque ignorarlo no altera la regla; solo modifica nuestra posición frente a ella. En la geopolítica actual, la neutralidad ya no se presume: se interpreta. Y toda interpretación tiene consecuencias.

La debilidad, en este contexto, no remite al tamaño ni al discurso. Remite a institucionalidad: estabilidad y aplicación efectiva de las normas. La fortaleza de un sistema político depende de su grado de institucionalización. Es débil el Estado donde la norma opera como margen y no como límite; donde lo excepcional se vuelve ordinario; donde los controles existen, pero no funcionan; donde la ley se aplica según correlaciones políticas y no conforme a criterios constantes. Allí el poder termina respondiendo a la mayoría de turno y no a la norma.

El entorno internacional ya no es el de hace una década. La competencia entre potencias, la presión migratoria hacia Estados Unidos y el combate al narcotráfico han endurecido la evaluación de los Estados. Lo que antes podía verse como tensión interna hoy se traduce en cálculo externo: menor confianza para invertir, financiamiento más caro, cooperación condicionada, acuerdos más rígidos.

Y es que las potencias no administran simpatías; administran riesgo. Antes de comprometer seguridad o respaldo financiero, observan si el poder opera dentro de límites previsibles. Si perciben discrecionalidad, ajustan condiciones; si perciben incertidumbre, reducen márgenes. No es ideología. Es evaluación.

Hoy, América Central sigue dentro del perímetro estratégico de Estados Unidos. Bajo esa lógica, la estabilidad institucional deja de ser discusión doméstica y pasa a ser variable de seguridad.

Para Honduras, el problema es más básico: no basta con producir normas; importa cómo se aplican. Cuando la ley se convierte en instrumento y no en límite, la arquitectura institucional se erosiona. Ahí prospera la corrupción. No solo como hecho aislado, sino como práctica favorecida por la discrecionalidad. Cuando los recursos públicos se asignan según lealtades y no reglas claras; cuando la rendición de cuentas es irregular; cuando los controles existen en el papel, pero rara vez se activan. Incluso mecanismos previstos en la Constitución —como el juicio político— permanecen como herramientas excepcionales que casi nunca se usan. No por falta de norma, sino por cálculo. El precedente incomoda. Y sin precedente, no hay cultura de responsabilidad.

Sin embargo, desde fuera, todo esto se traduce en una palabra simple: riesgo. Un Estado donde las reglas pueden acomodarse a la mayoría de turno transmite volatilidad, y la volatilidad modifica la forma en que otros se relacionan con él.

Por eso, lo que hoy se formula desde Washington no es una frase circunstancial. Es un estándar que tenderá a repetirse en los distintos escenarios hemisféricos en los que Honduras tenga presencia. No está dirigido a un gobierno específico. Es la condición bajo la cual se estructuran las actuales relaciones.

La pregunta no es si el estándar volverá a mencionarse. La pregunta es si Honduras estará en condiciones de responder. Y esa respuesta no depende únicamente del gobierno, sino de la conducta de cada actor en su propio ámbito: del poder que decide, del legislador que controla, del juez que aplica la ley y del ciudadano que denuncia y exige coherencia. La institucionalidad no se proclama. Se ejerce.