Después de las elecciones las leyes se van a respetar en este país: Marlon Lara

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, señaló que aunque en la actualidad, ante la negativa del oficialista Libertad y Refundación (Libre) de reconocer las acciones de la oposición en el Congreso Nacional, las mismas pareciera que no tienen ningún efecto, “pero una vez que hayan pasado las elecciones generales y haya otro presidente, ya las cosas van a cambiar y las leyes se van a respetar en este país”.

Lara confirmó que la tercera autoconvocatoria de los diputados en oposición, invocando los artículos 190 y 191 de la Constitución de la República tiene propósito derogar el decreto del estado de excepción.

“Creemos que no podemos ir a un proceso electoral de elecciones generales bajo la restricción de los derechos que le confiere la Constitución de la República a los ciudadanos y eso por que vamos a tomar esa iniciativa este martes”, indicó.

El parlamentario explicó que la Constitución hondureña “ya tiene sus propias regulaciones para proteger de actitudes de tiranos que no quieren respetar la democracia de nuestro país y en ese sentido, si no se puede publicar en el diario oficial La Gaceta, será en cualquier medio de comunicación impreso, redes sociales, medios de comunicación hablado o televisado, porque así lo emana la Constitución y así vamos a proceder a hacérselo”, indicó. VC