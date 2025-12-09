Después de las elecciones creció la certidumbre en Honduras, señala director del Cohep

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, señaló este lunes que ha crecido la certidumbre en el país para la inversión después de las elecciones generales.

“Después de las elecciones, ha crecido la certidumbre de que aquí se va a poner en orden la economía, quienes quieren generar un conflicto son aquellos que ya perdieron, que tuvieron cuatro años y no lograron hacer absolutamente nada en favor de la población”, manifestó a periodistas.

Sostuvo que lo primero que debe realizar el nuevo gobierno es crear una ley a favor de los jóvenes y generación de empleo que sea formal.

Indicó que el Cohep se pronunciará sobre el plan del gobierno en cuanto a la generación de empleo en enero de 2026 cuando haya una declaratoria oficial del ganador.

Urtecho mencionó que los hondureños demostraron en las elecciones generales que votó porque quiere vivir en paz y no en desorden.

Consultado sobre la petición del Partido Libertad y Refundación de anular las elecciones generales, respondió que los encargados de la solicitud deberían volver a la facultad de Derecho a estudiar la Ley Electoral, argumentando que no existe esta figura.

Consideró innecesario la petición de llamar a la población a movilizarse a las calles solo para hacer desorden, quemar llantas y prenderle fuego a los negocios.

El director del Cohep declaró que los hondureños le pasaron factura a Libre el 30 de noviembre porque no cumplieron con sus promesas, y que el escenario puede repetirse si el nuevo gobierno tiene el mismo comportamiento. AG