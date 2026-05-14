Después de las audiencias: el consenso bajo examen

Javier Franco

Las audiencias públicas para seleccionar nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral han dejado una primera impresión visible: algunos aspirantes mostraron dominio, otros respondieron con prudencia, algunos evidenciaron mayor experiencia y otros quedaron en un plano más general. Pero sería ingenuo pensar que una audiencia, por sí sola, decide el destino de una elección institucional de esta naturaleza.

En Honduras, estos procesos no se resuelven únicamente por la calidad de una respuesta, la solvencia de una hoja de vida o la serenidad frente a una pregunta. Todo eso importa, pero no siempre es determinante. También pesan los acuerdos previos, las señales de bancada, los equilibrios entre partidos, las líneas políticas y la capacidad de un nombre para generar respaldo o, al menos, no provocar rechazo suficiente.

Por eso, la audiencia debe entenderse como una herramienta de observación pública, no como garantía absoluta de selección meritocrática. Sirve para ver cómo piensa una persona, qué tanto conoce la materia electoral, cómo ordena sus ideas, cómo responde bajo presión y qué nivel de independencia proyecta. Pero después de esa exposición pública viene otra etapa menos visible: la construcción del consenso.

Y ahí está el punto central. El consenso puede ser una expresión responsable de madurez política cuando logra unir idoneidad, equilibrio y confianza. Pero también puede convertirse en una forma discreta de acomodar intereses, administrar cuotas y presentar como acuerdo institucional lo que en realidad responde a cálculos partidarios.

No todo acuerdo es malo. Una democracia necesita negociar. El Congreso, por su propia naturaleza, está obligado a construir mayorías. El problema aparece cuando la negociación deja de buscar a las personas más capaces y empieza a buscar solo a las personas más convenientes para cada bloque. En ese momento, el consenso deja de fortalecer la institución y comienza a debilitarla antes de que sus nuevas autoridades tomen posesión.

Tampoco debe confundirse independencia con ausencia visible de militancia. Hay personas que han tenido una trayectoria partidaria clara y eso no necesariamente las descalifica si poseen capacidad, criterio y solvencia. Pero también existen perfiles que no aparecen públicamente asociados a un partido y, sin embargo, pueden responder a relaciones, respaldos, cercanías o compromisos menos evidentes. La independencia no se presume solo porque no haya una bandera visible; se demuestra con trayectoria, conducta, criterio y capacidad de decidir sin subordinación.

En estos procesos también hay aspirantes que participan sabiendo que sus posibilidades reales son limitadas. Eso no debe verse necesariamente como falta de seriedad. A veces una postulación sirve para posicionar un perfil, medir aceptación, abrir camino futuro, representar una corriente, enviar un mensaje político o fortalecer una hoja de vida pública. No todos llegan al proceso con la misma expectativa ni con la misma fuerza de respaldo.

Por eso, la lectura de esta etapa debe ser más fina. No basta con preguntar quién respondió mejor. Hay que preguntarse quién tiene respaldo real, quién puede ser votado, quién puede ser vetado, quién tiene costo reputacional, quién puede representar equilibrio y quién puede ofrecer confianza pública más allá del reparto político.

El CNE y el TJE no requieren exactamente el mismo perfil. El CNE demanda capacidad de administración electoral, conducción institucional, manejo de tecnología, logística, cronograma y decisiones operativas. El TJE exige temple jurídico, independencia frente al conflicto, criterio jurisdiccional y capacidad para resolver disputas que pueden tensar al sistema democrático. Tratar ambos órganos como simples espacios de compensación partidaria sería un error institucional.

La elección que viene no solo definirá nombres. Definirá el tipo de mensaje que el Congreso quiere enviar al país: si aprendió de la crisis electoral anterior o si volverá a organizar la confianza pública desde la lógica del reparto.

Honduras no necesita autoridades electorales perfectas. Necesita autoridades suficientemente competentes, defendibles y confiables. Porque en materia electoral, pasar una audiencia no basta. Lo decisivo es poder sostener la legitimidad cuando empiece la verdadera presión del poder.