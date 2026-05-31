¡Después de la sequía viene algo peor!

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

En efecto, después de uno de los veranos más largos e intensos, producto del calor normal al que ya estamos acostumbrados y el cual se ha sentido atípico por la influencia del fenómeno conocido con el nombre del niño. Además, de la gran cantidad de incendios forestales provocados por un sector de la población aún no identificado pero, ¿por qué será peor el invierno que el verano?

Recordemos lo que hemos publicado por este medio comunicación sobre el efecto esponja de los bosques, (683 incendios y 43,000 hectáreas quemadas), eso significa que esa área cambio de efecto esponja a efecto cemento, lo que quiere decir que el agua no sería captada e infiltrada al subsuelo, ésta correría como río desde todas las montañas que fueron dañadas por los incendios en mención, y como resultado tendríamos un aumento del nivel de los ríos y quebradas, los cuales se llevarán todo lo que esté en su curso a ambos lados.

Como siempre las zonas más afectadas serán las áreas más bajas de las cuencas hidrográficas, las inundaciones es algo fijo que va ha ocurrir y para lo cual debemos estar preparados; creo que estas lluvias serán intensas, es decir, mucha agua en poco tiempo, recordemos que un (1) milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado y entre más tiempo dure la lluvia el caudal correrá con más agua y fuerza destructora.

Los alcaldes municipales ya deberían estar mapeando las posibles áreas a ser afectadas ante un invierno que está a la vuelta de la esquina, lo peor sería que no llegue el invierno, ya estaríamos esperando una crisis alimentaria. En el caso que llegue, ya se debería tener identificado los centros escolares o sitios preparados para albergar la posible población afectada, igualmente, guardando una reserva de alimentos para poder atender la emergencia.

También, de esta situación (verano) podríamos obtener algún beneficio, si la maquinaria pesada que dice el ejecutivo estaría donando a las municipalidades, se podria construir canales de derivación de caudales hacia lagunas construidas llamadas cosechas de agua, ya lo hemos dicho con anterioridad, pero en aras de dar luces a esta problemática y disminuir el impacto ambiental, el agua se podría derivar y retener gran parte para utilizarla en el próximo año para apoyar a los agricultores y dotar de agua a las comunidades.

Esta acción la realizáron los romanos, ellos transportaban el agua de un lugar a otro por medio de acueductos aereos y subterraneos, sin contar con la maquinaria que se tiene en la actualidad, si tenemos el equipo, el personal técnico y el tiempo para hacerlo, ¿porque no se hace? y así evitamos desgracias y la pérdida de vidas humanas así como de bienes inmuebles; ¡a grandes problemas grandes soluciones!. Esta maquinaria que sería donada a las municipalidades creo que debería tener un reglamento de uso y un programa que oriente en que debe ser utilizada, caso contrario la podriamos ver trabajando en propiedades privadas, construyendo carreteras para don fulano y doña fulana.

Igualmente, se pueden instalar o construir pilas o tanques para el almacenamiento del agua, ya que el próximo verano podría ser aún peor, recuerden las áreas que se quemaron, no se recuperan de la noche a la mañana, el ICF deberia de oficio mapearlas y realizar los diagnósticos correspondientes sobre cómo proceder a remediarlas. Hay suficientes profesionales forestales que podrían realizar estos diagnósticos y dar las recomendaciones técnicas para recuperar su cobertura forestal.

El tema de capturar el agua es algo que debemos de tomarlo en serio, repito, el próximo año el verano será más intenso, seguirá el efecto del calentamiento global, los mismos pirómanos seguirán con sus prácticas de querer afectar a la mayoría para inculpar al gobierno de negligente y así seguiremos con la misma rutina de seguir quejándonos porque no hay agua y el nivel de las represas con menos agua hasta tocar fondo.

Recuerden que el agua tiene que ver con la generacion de energia renovable, con la produccion de alimentos, el uso doméstico y uso industrial, deben de atender esta situación con urgencia, si no saben pregunten, decia mi abuela; ¡más vale pasar por ignorante un instante que toda la vida!, de esta situación podemos salir victoriosos pero pregunten… cómo hacerlo.

¡Ya basta de improvisaciones, por Dios Santo!