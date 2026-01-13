Después de la captura del Estado: El desafío de gobernar en cohabitación

Por: Alma Adler



Tras la captura institucional y el deterioro del Estado, Honduras inicia un nuevo ciclo sin mayorías automáticas. La gobernabilidad en Honduras ya no descansará en la imposición ni en la narrativa “refundacional”, sino en límites claros, reglas comunes y responsabilidad pública, exigidas por una ciudadanía que dejó de conceder cheques en blanco. La cohabitación se perfila, así como la prueba decisiva del poder y de su capacidad para recomponer la legitimidad del Estado.

En Honduras, el Ejecutivo recibe un Estado erosionado en su capacidad de decisión y condicionado desde el cierre mismo del poder saliente. No por inercia administrativa ni por simple mala gestión, sino por una decisión consciente de uso sin límites del poder en su fase final. Compromisos presupuestarios sin respaldo, expansión deliberada del gasto, contratos firmados contra reloj y decisiones administrativas orientadas a atar de manos al gobierno entrante forman parte de un patrón conocido en experiencias de control partidista del Estado en América Latina. No se trata de errores ni de improvisación: es una práctica de cierre, donde el poder partidario convierte los recursos públicos en instrumento de presión política y deja una estructura fiscal, institucional y operativa diseñada para condicionar el futuro.

En este escenario, la cohabitación democrática deja de ser una opción retórica para convertirse en una condición funcional de gobierno. Gobernar sin mayorías disciplinadas exige abandonar la lógica de la imposición y asumir el límite como principio. No se trata de pactar impunidades ni de diluir responsabilidades, sino de restituir reglas mínimas que hagan posible la convivencia institucional y devuelvan previsibilidad al Estado.

La experiencia latinoamericana ofrece precedentes claros de cohabitación política. En Chile, tras el fin de la dictadura, la transición obligó a gobernar con contrapesos heredados y un Congreso dividido, donde la estabilidad dependió más del respeto a reglas compartidas que de mayorías circunstanciales. En Uruguay, la alternancia consolidó una cultura de cohabitación basada en acuerdos mínimos y legalidad efectiva, incluso en contextos de alta polarización. En México, luego de la ruptura de la hegemonía presidencial, la convivencia entre Ejecutivo y Legislativo funcionó como un mecanismo de contención institucional que evitó rupturas del orden constitucional. Estos antecedentes confirman que la cohabitación no equivale a parálisis, sino a una forma exigente de gobernar cuando el poder debe aprender a convivir con límites reales.

Pero ninguna cohabitación es viable si no se enfrenta el núcleo más corrosivo del sistema político hondureño: la corrupción sostenida por la impunidad y amplificada por la indefensión ciudadana. La corrupción no ha sido una desviación ocasional, sino un mecanismo de poder normalizado. La impunidad ha operado como mensaje político: el abuso no se castiga, se administra. Y la indefensión ha erosionado la idea misma de ciudadanía, convenciendo a muchos de que denunciar es inútil y callar, más seguro.

Combatir ese entramado no es una política sectorial ni una consigna moral; es una condición indispensable para la reconstrucción del orden republicano. Sin investigación real, sin justicia y sin protección efectiva para quien denuncia, toda transición se vuelve decorativa. La cohabitación solo adquiere sentido cuando somete a todos —oficialismo y oposición— a un mismo marco de responsabilidad pública. De lo contrario, degenera en simple reparto.

Los primeros cien días del nuevo gobierno no se medirán por anuncios ni por velocidad de ejecución, sino por la capacidad de restituir límites al poder. Adecentar la función pública comienza por una separación real de los poderes del Estado: un Ejecutivo contenido, un Congreso que delibere y órganos de control que controlen. En el centro de ese sistema está el Poder Judicial, hoy lastrado por la mora y la selectividad, generador de indefensión y descrédito. Donde la justicia no llega a tiempo ni a todos, los derechos dejan de ser exigibles. La reforma del Consejo Nacional de Elecciones es, en ese sentido, inaplazable: no como ajuste técnico, sino como garantía mínima de que la voluntad popular no vuelva a quedar bajo sospecha. Del mismo modo, la despolitización de las Fuerzas Armadas no admite ambigüedades: su lealtad es constitucional, no partidaria. Sobre esta arquitectura institucional se juega también la posibilidad de atender urgencias sociales largamente postergadas. Un sistema de salud que no responda con eficacia y transparencia erosiona la confianza pública tanto como la corrupción. Y una educación incapaz de incorporar ciencia, tecnología y pensamiento crítico condena al país a quedar fuera del siglo XXI. Solo sobre reglas claras y capacidades estatales reales puede recomponerse la confianza necesaria para atraer inversión, generar empleo y sostener derechos. Gobernar no es administrar discrecionalidad, sino eliminarla. La autoridad democrática no nace de la concentración del poder, sino de su sujeción efectiva a reglas comunes.

Este momento histórico no exige demostraciones de fuerza, sino una rehabilitación ética de la función de gobernar. Cuando el poder acepta que no es absoluto, la política deja de ser dominación y vuelve a ser responsabilidad.

Honduras llega a esta transición cansada, pero no vacía. Con instituciones debilitadas, pero aún recuperables. Con una ciudadanía escéptica, pero atenta. Si el poder acepta ser controlado, si la ley vuelve a operar como frontera real del abuso y si el ciudadano deja de sentirse indefenso frente a quien gobierna, la política puede recuperar su sentido más alto. No se trata de eliminar el conflicto, sino de organizarlo sin miedo. En ese tránsito silencioso —del poder que se impone al poder que se justifica— Honduras puede dejar atrás la mera supervivencia institucional y empezar, por fin, a vivir bajo los límites que impone la ley.