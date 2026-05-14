Después de 14 años Honduras actualizará el Mapa del Corredor Seco para fortalecer comunidades vulnerables

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras impulsa la actualización de la metodología y del Mapa del Corredor Seco Hondureño, un instrumento considerado clave para la planificación territorial y la atención de comunidades vulnerables afectadas por la variabilidad climática.

Después de más de 14 años sin ser revisado, este proceso se retoma, con el objetivo de contar con información más precisa sobre los municipios que integran esta región estratégica del país.

La actualización técnica se desarrolla con el acompañamiento de Julián Carrazón y la participación de equipos especializados de COPECO, UTSAN, SAG, SERNA, AHMON y OXFAM.

Las autoridades destacaron que esta actualización permitirá fortalecer las políticas públicas, la prevención y las estrategias de respuesta ante fenómenos climáticos, beneficiando a miles de familias que habitan en zonas históricamente vulnerables del país.

“Actualizar el conocimiento del territorio es también avanzar en prevención y bienestar para nuestra población”, señala el informe técnico presentado durante el proceso de revisión.

La revisión llega en un momento oportuno cuando Honduras enfrenta la inminente llegada del fenómeno de El Niño, mismo que podría dejar una severa sequía en el territorio nacional, particularmente en el denominado Corredor Seco. LB