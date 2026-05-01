Despliegan más de 2,000 policías y 58 puntos de control por movilizaciones del Primero de Mayo en Tegucigalpa

Tegucigalpa- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), informó sobre el despliegue de un fuerte dispositivo de seguridad y cierres viales en la capital, en el marco de las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajo.

La portavoz de la institución, Rixi Montoya, detalló que se han habilitado al menos 58 puntos de control en distintos sectores de la ciudad, del Distrito Central, especialmente en las vías que conectan la colonia El Pedregal con Casa Presidencial.

Los puntos de control se iniciaron en la colonia El Pedregal, con presencia policial en el bulevar Comunidad Económica Europea, a la altura del sector del Obelisco, y avanzará hasta el parque central de Tegucigalpa, donde finalizará con un fuerte resguardo en las cercanías de Casa Presidencial.

Las autoridades indicaron que aproximadamente 2,000 elementos de la Policía Nacional de Honduras participan en el operativo, junto a otras unidades de seguridad, con el objetivo de garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y brindar auxilio vial a quienes lo necesiten.

Por su parte, el comisionado de tránsito, Lenin Morel, aseguró que el despliegue busca acompañar de manera segura a las personas que participarán en las marchas conmemorativas, destacando que los puntos de control estarán distribuidos en zonas clave como la primera avenida de Comayagüela, las inmediaciones del Congreso Nacional de Honduras y el parque central.

Las autoridades recomendaron a la población tomar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito para evitar contratiempos durante el desarrollo de las actividades de este Día del Trabajo.LB