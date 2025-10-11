Tegucigalpa-Despliegan cuatro equipos de rescate acuático y tres binomios caninos para buscar a menores desaparecidos tras ser arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López.

Las Fuerzas Armadas, a través de la Unidad Humanitaria y de Rescate Honduras, han desplegado cuatro equipos de rescate acuático y tres binomios caninos, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Honduras, para iniciar las labores de búsqueda y rescate de dos menores reportados como desaparecidos.

Las operaciones se llevarán a cabo desde la quebrada La Salada hasta el sector de Río Hondo, con el objetivo de localizar y recuperar a los menores.

Este esfuerzo conjunto se busca celeridad para encontrar a los dos menores.

Los infantes fueron identificados como Josué Isaí Herreras Fúnez de 12 años y Dylan Andrés Carías Fúnez de 8. IR