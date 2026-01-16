Desplazamiento de frente frío deja lluvias y bajas temperaturas en norte y Caribe del país

Tegucigalpa- El desplazamiento de una masa de aire frío dejará este viernes lluvias y bajas temperaturas en la mayor parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico emitido este martes por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

El desplazamiento del frente frío débil al territorio nacional, generará abundante nubosidad, descenso en las temperaturas, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos con actividad eléctrica aislada.

Estas condiciones se registrarán en las regiones norte, noroccidente, áreas del centro y oriente. Precipitaciones débiles para occidente y suroccidente; prevalecerán las condiciones secas en el sur.

En cuanto a las condiciones astronómicas, la fase de la Luna será luna nueva.

El oleaje tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies, condiciones consideradas normales para la navegación.

El Sol saldrá a las 6:07 de la mañana y se ocultará a las 5:25 de la tarde, según el reporte oficial.

Temperaturas por regiones

Zona Sur: máxima de 37°C y mínima de 23°C

Zona Central: máxima de 31°C y mínima de 19°C

Zona Norte: máxima de 29°C y mínima de 23°C

Francisco Morazán (Tegucigalpa): máxima de 25°C y mínima de 13°C

Zona Insular: máxima de 29°C y mínima de 24°C

Zona Occidental: máxima de 29°C y mínima de 11°C

Zona Oriental: máxima de 30°C y mínima de 19°C

El pronóstico fue brindado por Luis Fonseca, pronosticador de Cenaos–Copeco, quien reiteró que, pese al predominio del clima seco, podrían registrarse precipitaciones ligeras de manera aislada en algunas zonas del país. IR