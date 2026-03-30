Despidos y confrontación entre médicos y Salud agudiza crisis y frena respuesta del Gobierno

Tegucigalpa- La confrontación entre médicos y autoridades complica cualquier intento de solución a la crisis estructural del sistema sanitario hondureño que sigue profundizándose.

-Gremio médico anuncia continuarán con asambleas después de Semana Santa y no descartan agudizar medidas.

En los últimos días se vio la puesta en marcha del Decreto de Salud con la realización de cirugías en el sector privado para reducir la alta mora quirúrgica, tratar de reducir la escasez de medicamentos, entre otras falencias.

Sin embargo, estos esfuerzos se ven nublados con la confrontación y constantes denuncias de médicos que los mantienen desde hace tres semanas en asambleas informativas y la amenaza de agudizar las medidas inmediatamente después de Semana Santa.

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A tres meses de gobierno del presidente Nasry Asfura, los avances en el sector salud aún no logran marcar un punto de inflexión frente a un sistema colapsado, donde la falta de entendimiento con el gremio médico amenaza con frenar cualquier ofensiva para atender la emergencia.

En asambleas y a la defensiva médicos en plena Semana Santa

En pleno Lunes Santo, médicos a nivel nacional mantienen asambleas informativas, denunciando el incumplimiento de pago de salarios de hasta tres meses, la falta de contratos, la inestabilidad laboral y despidos que califican como irregulares.

El presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, cuestionó duramente a las autoridades al asegurar que profesionales están siendo despedidos mediante mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas. “Son médicos que han sostenido el sistema de salud y hoy reciben un trato indigno”, recriminó, al tiempo que advirtió sobre un posible traslado de servicios hacia el sector privado.

Desde el Hospital Mario Catarino Rivas, el presidente de la asociación médica, Harold Torres, alertó que varios galenos han sido eliminados del sistema biométrico, lo que podría representar despidos encubiertos. “No tenemos respuesta del gobierno. Las asambleas continuarán”, afirmó.

Las denuncias escalaron aún más con el señalamiento del Tribunal de Honor del gremio médico. El doctor Douglas Carranza calificó la situación como una “masacre laboral”, tras reportar el despido de alrededor de 400 médicos durante el fin de semana, muchos de ellos con años de servicio bajo modalidad de contrato.

A esto se suma un déficit crítico: Honduras necesita al menos 23 mil médicos, pero el sistema público apenas cuenta con unos 5 mil, según el doctor Carlos Umaña, quien advirtió que el decreto de emergencia en salud “debe fortalecer el sistema, no debilitarlo”, rechazando además cualquier intento de privatización.

Salud responde

Mientras tanto, el viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, aseguró que no se trata de despidos, sino de una reestructuración administrativa para reducir la carga heredada de gestiones anteriores.

En días anteriores también las autoridades de SESAL, denunciaron irregularidades en las planillas medicas que indican actos que incluso podrían ser objeto de responsabilidad penal ya que hay actos que además de no ser éticos son corrupción puesto que hay supuestos casos de galenos con plazas simultaneas en distintos centros hospitalarios cobrando doble.

Persiste la tensión y las amenazas mutuas

Sin embargo, la tensión persiste. Los médicos exigen la derogación del PCM 030, el respeto a la antigüedad, el pago de derechos laborales como el IPC y el ajuste bienal 2026, además del cese de lo que consideran amenazas a su estabilidad laboral. Las autoridades de Salud indican que no toleran más planillas amañadas que atenten contra el dinero del Estado.

En paralelo, los pacientes siguen siendo los más afectados: hospitales saturados, atención tardía o inexistente y una crisis que no se detiene, ni siquiera en medio del feriado.

El llamado a priorizar la salud como eje central del gobierno choca hoy con la falta de acuerdos. Y mientras no exista un entendimiento entre autoridades y médicos, el sistema continuará debilitándose.LB