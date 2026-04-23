Despidos laborales ponen a las personas con discapacidad en condiciones económicas deplorables: Conadeh

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), expresó hoy su preocupación por el despido de personas con discapacidad en el sector público, situación que los deja en completa vulnerabilidad y en condiciones económicas muy deplorables.

– Exhortan a las autoridades estatales a revisar cada caso de persona con discapacidad que fue objeto de despido y que, de ser posible, pueda ser reintegrado o incorporado a otro espacio de trabajo.

Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Conadeh, se refirió a la situación laboral que enfrentan las personas con discapacidad en el sector público, ya que cada cuatro años, muchos de ellos, son despidos de su centro de trabajo, aun teniendo funciones y haber sido nombrados debidamente.

Indicó que, en los últimos días, el Conadeh atendió más de una decena de personas con discapacidad que fueron despedidas del sector público, situación que motivó a entablar reuniones con personas que forman parte de las comisiones que trabajan la temática para que se revise cada uno de los casos y que no se violenten sus derechos.

Explicó que, las personas con discapacidad, debido a su condición, tienen dificultades para desplazarse, para conducirse y poder obtener un empleo.

Advirtió que, cuando una persona con discapacidad queda sin empleo también pierde la única entrada económica que hay en el hogar y quedan en altísima vulnerabilidad y, consecuentemente, en condiciones económicas muy deplorables.

Declaró que, en este momento, se está en proceso de recopilar información y hacer las gestiones necesarias para procurar que cada caso de persona con discapacidad objeto de despedido, de su centro de trabajo, sea debidamente revisado y que, de ser posible, pueda ser reintegrado.

Confía, dijo Hernández, que las personas con discapacidad que fueron despedidas tengan la prioridad para ser reincorporados a otro espacio de trabajo

Indicó que uno de los objetivos del Conadeh es promover y que se cumpla la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad en cuanto a la cuota de puestos de trabajo.

El artículo 35 de la Ley de Equidad establece que las entidades de la administración pública y las empresas de carácter privado están obligadas a contratar un número mínimo de personas con discapacidad.

Agrega el artículo que cuando en una institución o empresa haya de 20 a 49 trabajadores se debe contratar a una persona con discapacidad; de 50 a 74 trabajadores , dos personas con discapacidad; de 75 a 99 trabajadores, tres personas con discapacidad y por cada cien trabajadores se debe emplear a cuatro personas con discapacidad. JS