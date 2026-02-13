Despega con éxito la misión Crew-12 de relevo tras una emergencia médica en la EEI

Miami (EEUU) – La NASA y SpaceX lanzaron este viernes con éxito desde Florida la misión tripulada Crew-12 con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar al equipo que regresó a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto, debido a la emergencia médica de uno de sus integrantes.

El despegue se realizó sin problemas desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral a las 5:15 EST (10:15 GMT), tras dos retrasos esta semana provocados por condiciones meteorológicas adversas.

La misión viaja a bordo de una cápsula SpaceX Dragon con una tripulación integrada por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, el ruso Andrey Fedyaev, y Sophie Adenot, la segunda mujer francesa en viajar al espacio.

La NASA explicó que está previsto que la nave se acople a la EEI en unas 34 horas, a las 15:15 (20:15 GMT) del sábado 14 de febrero.

La Crew-12 tendrá una duración estimada de nueve meses, superior a los seis meses habituales del programa comercial conjunto de la NASA y SpaceX.

Los cuatro tripulantes reemplazarán a la Crew-11 -compuesta por los estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov- que regresó a la Tierra el pasado 14 de enero en lo que se convirtió en la primera evacuación médica en la historia de la EEI, tras detectarse un problema de salud en uno de sus miembros.

La NASA no ha divulgado la identidad del afectado por razones de privacidad médica.

Desde entonces, la estación ha operado con una tripulación reducida formada por el estadounidense Christopher Williams y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, quienes han mantenido las operaciones y experimentos científicos en curso.

Desde 2020, la asociación NASA-SpaceX ha sido clave para asegurar el acceso continuo a la EEI tanto de tripulación como de carga, recordó la NASA durante la transmisión.

La primera misión de ese acuerdo comercial, la Demo-2, lanzada en mayo de 2020, marcó el renacimiento de los vuelos espaciales tripulados desde suelo estadounidense y puso fin a la dependencia de naves rusas.

Desde entonces, han despegado un total de 13 tripulaciones rumbo al laboratorio orbital, incluida la de este viernes.

La nueva tripulación

La estadounidense Jessica Meir, una bióloga de 48 años, es la comandante de la Crew-12. La astronauta tiene una maestría en estudios espaciales y un doctorado en biología marina.

En su primer vuelo espacial pasó 205 días en la EEI y completó tres caminatas espaciales, incluyendo las primeras tres caminatas exclusivamente femeninas.

Su compañero de la NASA Jack Hathaway, un piloto de 43 años, se está estrenando en los vuelos espaciales con esta misión.

El astronauta fue comandante en la Marina de Estados Unidos, con más de 2.500 horas de vuelo en 30 aeronaves y experiencia en operaciones de portaaviones. Tiene una con una licenciatura en física e historia y dos maestrías, en dinámica de vuelo, y en seguridad nacional y estudios estratégicos.

Entretanto, la especialista de vuelo Sophie Adenot es una ingeniera francesa de 43 años, quien dijo en una rueda de prensa de la NASA que llevaría muestra de la gastronomía de su país para fechas especiales en la que es su primera misión espacial.

La astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) fue ingeniera de diseño de helicópteros en Airbus Helicopters y piloto de helicópteros de búsqueda y rescate, además de piloto de pruebas experimental con más de 3.000 horas de vuelo en 22 modelos distintos.

La misión la completa el ruso Andrey Fedyaev, de 44 años, quien se desempeñará como especialista de misión y ya fue ingeniero de vuelo en la Crew-6 en 2023, misión que lo mantuvo 186 días en órbita.

Fedyaevse graduó en el Instituto Militar de Aviación de Krasnodar en 2004, sirvió en la Fuerza Aérea Rusa y fue seleccionado como cosmonauta de Roscosmos en 2012. EFE