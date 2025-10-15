Despedido el seleccionador checo Hasek tras perder contra las Islas Feroe

Viena – El entrenador de la selección de Chequia, Ivan Hasek, ha sido cesado después de que su equipo perdiera el domingo por 2-1 ante las Islas Feroe, con lo que se complica su clasificación directa para el Mundial 2026 en EEUU, México y Canadá, informó este miércoles la prensa local.

La Federación de Fútbol de la República Checa (FACR) aseguró hoy que mientras elige un nuevo seleccionador habrá un entrenador interino que se haga cargo del equipo, que juega en el grupo de clasificación L, junto a Croacia, las Feroe, Montenegro y Gibraltar.

Según la prensa local, el favorito para ser el técnico interino es el veterano Miroslav Koubek, hasta hace poco entrenador del Viktoria Pilsen.

A falta de un solo partido (contra Gibraltar), Chequia va segunda en el grupo L, a tres puntos de Croacia (que ha jugado un partido menos), y solo un punto por delante de las Islas Feroe. EFE