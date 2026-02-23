Desaparecer el CNE y traer extranjeros a manejar elecciones, sugiere Nasralla que denuncia cúpula del PL ligada al narco

Tegucigalpa – El expresidenciable Salvador Nasralla, propuso este lunes desaparecer el Consejo Nacional Electoral (CNE), para que las elecciones sean gerenciadas por extranjeros, al tiempo que denunció a la cúpula del Partido Liberal de estar ligada al narcotráfico.

– No descartó que su esposa –Iroshka Elvir– sea presidenciable en las próximas elecciones.

– Confesó que EEUU le advirtió que no estuviera cerca de Yani Rosenthal, quien acababa de salir de la cárcel condenado por un delito de lavado de activos ligado al narcotráfico.

– “En Honduras es tanta la corrupción que EEUU se va a decantar por algo que nos va a doler el alma, dejaremos de ser un país y nos van a quitar el territorio”, declaró.

“Lo digo sinceramente, no hay manera, la única forma es, uno, eliminar el Consejo Nacional Electoral (CNE), este consejo no debe ser manejado por personas de los partidos políticos, mientras esto no ocurra ellos seguirán eligiendo al presidente y a los diputados, de parte de las cúpulas corruptas de los partidos. Honduras necesita que venga gente de afuera para manejar el Consejo Electoral, así como lo hace la justicia de Estados Unidos para poder extraditar personas”, expresó.

Insistió que cualquier funcionario que llegue al CNE seguirá instrucciones de la cúpula corrupta de los dos partidos tradicionales. Se quejó que no le permitieron postularse como autoridad del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

Señaló que “en el Partido Liberal manda la cúpula corrupta, ahí están: presidente, secretario, viceprocurador de la República, expresidente Rosenthal y el que nadie votó por él que es Jorge Cálix”.

El político aseveró que “prácticamente todas las personas que ocupan puestos políticos en este momento son corruptos. Del Partido Nacional algunos ni siquiera podían salir del país”.

Insistió que a algunos diputados liberales -al menos 24 de 41 de la bancada- que votaron a favor de la junta directiva del Congreso recibieron a cambio cinco millones de lempiras. “Disculpas por haber creído que estando en un partido grande se podía cambiar la historia, pero los corruptos lo han impedido”, aseveró.

En entrevista con la radio HRN, el excandidato presidencial liberal cuestionó que Jorge Cálix es diputado actual del pleno del Congreso sin ni siquiera sacar un voto a su favor.

Culpó –a lo que llamó– las cúpulas corruptas del PL y PN de engañar a toda la población al ocultar los 1.8 millones de ciudadanos que le dieron el voto como presidenciable.

Defendió que no tiene ninguna participación en los nombramientos de personajes liberales en el actual gobierno de Nasry Asfura. “No he tenido influencia en ningún nombramiento, todos los puestos en los que aparecen liberales son personajes que el partido conoce como lado oscuro, que son personas que le ayudaron al Partido Nacional a hacer el fraude desde el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral…”, expresó.

Nasralla apuntó que obtuvo 1 millón 800 mil votos, pero las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López decidieron no contar 300 mil a su favor y que maliciosamente fueron cambiados por el sistema TREP para sumárselos a Asfura.

Dijo que el Partido Nacional está desprestigiado e incluso la propia justicia norteamericana lo tildó como “organización criminal”. Adicionó que la gente está desencantada porque se dieron cuenta que “las elecciones en Honduras son de mentiras, no reflejan lo que el pueblo quiere”, indicó.

Salvador Nasralla hizo fuertes señalamientos a las cúpulas del PL y el PN.

Cuestionado por su “inocencia” en la política, respondió que para no serlo se debe ser corrupto. “Les digo a los que quieren ingresar en política que deben estar dispuestos a violar la ley, a permitir el narcotráfico y las maras. Yo no soy de ese tipo de gente, me metí a un asunto en el que pensaba que estando dentro de un partido grande, como el Partido Liberal, se podía, pero ese partido está secuestrado”, mencionó.

Dejó claro que no sabe qué pasará en los próximos días, pero no fundará otro partido político porque se considera liberal, al tiempo que se decantó por una candidatura presidencial encabezada por su esposa Iroshka Elvir.

“Si me apuran en estos momentos, estoy afuera de la política. Sigo siendo liberal, si aparece un candidato de cuna como José Azcona o Iroshka Elvir y se le puede apoyar con gusto lo hago”, dijo.

Confesó que se dedicó en toda la campaña a trabajar por los hondureños residentes en EEUU. “No me dediqué a hablar con la cercanía de Donald Trump, ni con los que parrandean con él en Mar-A-Lago como Roger Stone que él lo sacó de la cárcel. Mientras yo me dediqué a mis compatriotas en Estados Unidos, Asfura no fue nunca porque no tenía permiso para salir del país al tener arresto domiciliario”, justificó.

Apuntó que por algo el presidente Donald Trump está siendo señalado por una gran cantidad de arbitrariedades que está cometiendo liberando a un montón de criminales y metiendo aranceles a todos los países. “Él –se refiere al presidente de EEUU– necesitaba tener a una persona con cola en la presidencia de la República para poderlo manipular, y eso fue lo que logró con Nasry Asfura”. JS