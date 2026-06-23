Desmontar narrativas falsas: Unión Europea cierra seminario sobre desinformación e injerencia extranjera

Tegucigalpa – La Delegación de la Unión Europea culminó el seminario “Desinformación, injerencias extranjeras e integridad de la información”, una jornada de capacitación orientada para periodistas y comunicadores.

El evento estuvo orientado a fortalecer las capacidades para identificar campañas de manipulación informativa de actores extranjeros y mejorar la cobertura de temas geopolíticos.

La última jornada estuvo a cargo de los investigadores de Expediente Abierto, Javier Meléndez y Raúl Ortiz, quienes abordaron el papel de los medios de comunicación frente a la desinformación y las estrategias utilizadas por potencias extranjeras.

Durante la primera parte del taller, Meléndez dirigió una actividad enfocada en la cobertura de relaciones diplomáticas y acuerdos internacionales.

Los participantes fueron divididos en grupos y recibieron distintos casos de estudio para analizar posibles impactos políticos, económicos y sociales.

Como parte del ejercicio, los comunicadores debían elaborar un pequeño producto periodístico, al determinar los elementos más importantes de cada situación junto a las fuentes necesarias.

Diferentes estrategias de influencia

En la segunda parte del seminario, Ortiz profundizó en los métodos utilizados por Rusia y China para proyectar influencia en distintos países, particularmente a través de plataformas digitales, medios de comunicación y redes sociales.

“China busca imponer su modelo mediante la construcción de narrativas positivas y el fortalecimiento del sentimiento nacionalista, mientras que Rusia suele apostar por generar caos, confusión y confrontación”, expuso.

Según Ortiz, mientras las campañas chinas tienden a promover una imagen favorable del país y a reducir el alcance de las críticas, las estrategias atribuidas a Rusia buscan erosionar la confianza en las instituciones, profundizar la polarización y debilitar el consenso social.

El colaborador de Expediente Abierto, Raúl Órtiz.

Nodos de desinformación en América Latina

El expositor también abordó la presencia de medios y plataformas que funcionan como amplificadores de determinadas narrativas en América Latina.

En específico, el análisis realizado al caso “Honduras Gate” el cual está relacionado con la difusión de supuestos audios que hablan de un complot en las pasadas elecciones generales en el país.

En ese contexto, explicó conceptos como la construcción de narrativas por medio de la creación de ecosistemas informativos diseñados para influir en la percepción ciudadana sobre temas políticos y geopolíticos.

Ortiz se refirió al funcionamiento de medios vinculados a intereses rusos con medios mexicanos y españoles, los cuales, indicó, buscan desacreditar informaciones que contradicen sus objetivos.

Los organizadores destacaron que el seminario tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas para enfrentar la desinformación y fortalecer el periodismo basado en evidencia.

La actividad concluyó con un llamado a reforzar la alfabetización mediática como mecanismos fundamentales para proteger la integridad de la información y fortalecer los procesos democráticos. AD