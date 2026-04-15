Desmantelan sistema de videovigilancia en colonia sampedrana instalada por grupo criminal

San Pedro Sula– Autoridades desmantelan un sistema de videovigilancia que presuntamente era utilizado por una estructura criminal en la residencial Villa Florencia, en San Pedro Sula.

Según información preliminar, este sistema habría sido instalado para monitorear los movimientos en la zona y alertar sobre la presencia de fuerzas de seguridad, facilitando así actividades ilícitas.

Las autoridades policiales se apersonaron a la residencial para iniciar una investigación y desinstalar las cámaras que estaban instaladas en postes del tendido eléctrico.

El sistema de vigilancia estaba compuesto por cuatro cámaras y estaban instaladas en una de las cuadras de la citada colonia.

Según las autoridades también había instalado un sistema de escucha junto con las cámaras. IR