Desmantelan centro de distribución y almacenamiento de drogas en SPS

San Pedro Sula – El Ministerio Público comunicó que durante las últimas horas se desmanteló un centro de distribución y almacenamiento de droga en la colonia Suazo Córdova de la ciudad de San Pedro Sula.

La operación dejó como resultado la detención de Cristian Yeraldo Pineda Orellana y Víctor Manuel Padilla Banegas, integrantes de la estructura criminal Mara Salvatrucha.

Los detenidos estaban a cargo de la vigilancia y custodia de droga en uno de los sitios de la colonia Suazo Córdova en la zona de la Cordillera del Merendón.

También se logró el decomiso de siete mil piedras de crack, 520 bolsitas conteniendo en su interior hierba seca (marihuana) y dos mil 100 puntas de supuesta cocaína, 342 proyectiles calibre 38, 100 proyectiles de 45, 395 proyectiles de 40, ocho cargadores para fusil de AR-15 y cuatro cargadores para proyectil de 85.

Los detenidos fueron presentados ante el Juzgado de Letras de lo Penal en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, por los delitos de tráfico ilícito de droga, tenencia de municiones de uso permitido, tenencia de uso prohibido y asociación para delinquir. AG