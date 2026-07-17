Desmantelan cámaras de videovigilancia utilizadas por estructuras criminales en Chamelecón

Tegucigalpa – Las autoridades de seguridad desmantelaron un sistema de cámaras de videovigilancia que presuntamente era utilizado por estructuras criminales para monitorear los movimientos de las fuerzas del orden y mantener control sobre distintos sectores de Chamelecón, en San Pedro Sula, norte de Honduras.

De acuerdo con la información oficial, las cámaras eran utilizadas para alertar a integrantes de organizaciones criminales sobre la presencia de patrullas policiales y operativos, facilitando la evasión de las autoridades y la comisión de actividades ilícitas.

Las autoridades señalaron que continuarán realizando inspecciones y operativos en distintos puntos de Chamelecón y otros sectores considerados de alta incidencia delictiva, con el objetivo de retirar equipos de vigilancia instalados de forma ilegal y recuperar el control de los espacios públicos.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para denunciar de manera confidencial la instalación de cámaras u otros dispositivos utilizados por grupos criminales, reiterando que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad ciudadana. IR