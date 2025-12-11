Desmantelan banda “La Rumba” dedicada a lavado de activos y extorsión en Choloma

Tegucigalpa – La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), realizó cinco allanamientos contra una red de lavado de activos y asociación para delinquir que operaba desde el municipio de Choloma, Cortés.

Se contó con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), en la ejecución de los allanamientos.

Las investigaciones arrojaron que una célula criminal había logrado operar, blanqueando miles de millones de lempiras a través de una fachada de negocio aparentemente lícita: tiendas dedicadas a la venta de teléfonos celulares.

El operativo coordinado con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), del Ministerio Público, logró asegurar cuentas bancarias con más de mil millones de lempiras producto de la extorsión y el lavado de activos contra los comerciantes y transportistas del Valle de Sula.

Los investigadores dieron a conocer que estas tiendas dedicadas supuestamente a la venta de teléfonos celulares eran una fachada para la comisión de delitos entre ellos la extorsión a través de billeteras electrónicas.

Los agentes revelaron la sofisticada modalidad utilizada para cometer la extorsión y el lavado: los clientes obtenían un aparato telefónico en la tienda, posteriormente, los encargados de la tienda, de manera fraudulenta, creaban inmediatamente una cuenta de billetera electrónica (Tigo Money) asociada al nuevo aparato, estos criminales utilizaban esa nueva cuenta, registrada a nombre del cliente inocente, para realizar llamadas y mensajes de extorsión a otras víctimas.

De esta manera, la célula lograba desviar la atención de las autoridades, utilizando los datos de clientes como escudo para blanquear el dinero de la extorsión.

Este aseguramiento representa un significativo avance en la lucha contra el crimen organizado en la zona norte, neutralizando un mecanismo clave para la financiación de estructuras criminales. La Oficina Administradora de Bienes (OABI), será la responsable del aseguramiento de todos los bienes procedentes de estos ilícitos.

En ese orden, se desarticuló una de las metodologías de lavado más complejas y encubiertas detectadas en la región. PD