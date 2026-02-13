Desmantela taller clandestino de motocicletas robadas en la capital hondureña

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través del Departamento de Delitos Contra la Propiedad (DDCP), desmanteló en la capital hondureña taller clandestino de motocicletas robadas y arrestó a alias «El Pirata» por robo con violencia o intimidación.

La acción policial se desarrolló en distintas colonias del Distrito Central, específicamente en zonas de Tegucigalpa y Comayagüela, municipio del Distrito Central.



En el operativo se logró la detención de un ciudadano de 20 años de edad, originario de San Pedro Sula, conocido con el alias de “El Pirata”.

Según información recabada por los investigadores, alias » El Pirata’ es presunto miembro activo de una estructura criminal conocida como “El Vaquero”, vinculada al delito de robo con violencia e intimidación en distintos sectores de la capital y zonas aledañas.

Durante el operativo se recuperaron cinco motocicletas de las marcas Yamaha y Honda, todas con denuncias interpuestas recientemente por sus propietarios, además de múltiples piezas y partes de motocicletas que se encontraban en una vivienda ubicada en colonia La Era, de Tegucigalpa, la cual era utilizada como taller para el desmantelamiento de vehículos robados.

Entre los decomisos, se contabilizan llantas, motores, chasis, baterías, tanques de combustible, cables y tapaderas, evidencia que fortalece las investigaciones en curso para desarticular por completo estas estructuras delictivas.

Al sospechoso se le dio detención de manera flagrante por el presunto delito de robo con violencia o intimidación en perjuicio de testigo protegido.Dicho sujeto ya contaba con antecedentes por delitos relacionados al encubrimiento, y se encontraba bajo medidas cautelares al momento de su nueva aprehensión. (RO)