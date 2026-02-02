Deslizamientos dejan incomunicadas varias comunidades en Lempira

Tegucigalpa – La saturación del suelo producto de las lluvias que han caído en la zona occidental del país dejan deslizamientos que han provocado que varias comunidades se queden incomunicadas en La Unión, Lempira.

Según se informó las lluvias han generado deslizamientos de tierra en principales tramos carreteros dejando incomunicados a las comunidades de Cedrales, San Bartolo y Camoteras.

La población de ese sector del país pidió a las autoridades apoyo para habilitar el paso.

Las lluvias que caen en la zona norte, atlántica y occidental del país son producto de frentes fríos que están afectando el territorio nacional. IR