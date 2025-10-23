Deslizamientos de tierra mantienen en zozobra a pobladores en El Rosario, Comayagua

Tegucigalpa– Pobladores en la comunidad Los Imposibles en El Rosario, Comayagua, mostraron su preocupación ante los deslizamientos de tierra que se están registrando en la zona.

Los deslizamientos están afectando los cultivos de café y de granos básicos.

Los afectados son miembros de al menos unas cinco familias, se informó.

El llamado es para las autoridades competentes para que realicen una inspección en la zona y verificar si se ha activado alguna falla ya que los deslizamientos son fuertes.

La saturación del suelo se ha agravado ante las fuertes lluvias que se han registrado en el territorio nacional.

Para este jueves las lluvias continuarán, según los pronósticos del clima. IR