Deslizamiento de tierra amenaza viviendas en la colonia Villa Nueva y vecinos piden intervención urgente

Tegucigalpa– Habitantes de la colonia Villa Nueva, sector 1, en la capital, expresaron su preocupación por un deslizamiento de tierra que pone en riesgo varias viviendas y la seguridad de decenas de familias que residen en la zona.

Los pobladores señalaron que el terreno ha presentado desprendimientos en los últimos días, situación que ha incrementado el temor de que las lluvias provoquen un colapso de mayor magnitud y provoque una tragedia.

Ante el peligro, los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para que realicen una inspección técnica e intervengan el área con obras de mitigación que permitan estabilizar el terreno y proteger las viviendas.

Los residentes manifestaron que viven con incertidumbre, especialmente durante las precipitaciones, ya que el deslizamiento continúa avanzando y amenaza con afectar más inmuebles si no se toman medidas inmediatas.

Las familias mantienen vigilancia constante sobre ela evolución del terreno y reiteran su petición de una intervención oportuna que evite pérdidas humanas y materiales. IR