Designan juez para nueva solicitud de extradición de EEUU por narcotráfico

Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia de Honduras designó este martes al juez que conocerá una nueva solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra un hondureño vinculado a actividades de narcotráfico, informó una fuente judicial.

El pleno del Supremo hondureño, conformado por 15 magistrados, nombró a un juez natural, según rol de asignación establecido, para conocer la petición de extradición enviada por el Gobierno estadounidense, dijo a periodistas el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

La solicitud fue emitida por la Corte del Distrito Este del Estado de Texas contra un hondureño, a quien se vincula al «tráfico de cocaína», señaló Silva, sin precisar el nombre del reclamado en extradición.

El portavoz judicial indicó que el juez designado recibirá toda la información enviada por Estados Unidos y luego deberá pronunciarse sobre si emite o no una orden de detención contra el hondureño requerido.

Más de 60 hondureños acusados de traficar con drogas enfrentan juicio en Estados Unidos desde 2014, algunos solicitados en extradición y otros que se entregaron a las autoridades de ese país.

Uno de los casos de mayor notoriedad es el del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien fue extraditado en abril de 2022 a EE.UU. y condenado en junio de 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, pero el 1 de diciembre de 2025 lo indultó el mandatario estadounidense, Donald Trump.

La extradición de hondureños a terceros países quedó habilitada en 2012, tras la aprobación de una reforma constitucional que puso fin a la prohibición de entregar a nacionales a la justicia extranjera. JS