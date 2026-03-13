Designan cortes de apelaciones para conocer casos de altos funcionarios

Tegucigalpa – El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en sesión celebrada este jueves, acordó por unanimidad de votos la designación de las Cortes de Apelaciones competentes para conocer los posibles recursos que se interpongan en dos procesos penales que involucran a exfuncionarios públicos.

En el caso relacionado con la acusación presentada contra exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Pleno designó como Corte de Apelaciones a los magistrados: Walter Miranda Sabio, Wagner Vallecillo y Francisca Villela.

Por su parte, en el proceso penal por hechos cometidos en perjuicio de la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, la Corte de Apelaciones designada está integrada por: Isbela Bustillo, Rubenia Galean y Milton Jiménez Puerto.

Estas Cortes de Alzada tendrán la responsabilidad de resolver los recursos de apelación que eventualmente presenten las partes procesales (acusación particular, defensa o Ministerio Público) contra las resoluciones emitidas por los Jueces de Letras designados en cada uno de los expedientes.

El acuerdo adoptado por el pleno busca garantizar la imparcialidad, celeridad y debido proceso en el conocimiento de estos casos de alto impacto, en estricto apego a lo establecido en la Constitución de la República, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial. IR