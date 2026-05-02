Designado presidencial: “No nos enfocamos sólo en 100 días»

Tegucigalpa – El designado presidencial Carlos Flores manifestó que el gobierno no desea ser evaluado únicamente por sus primeros 100 días, sino que presentará avances de manera progresiva.

“No nos enfocamos solo en 100 días, sino en exponer avances reales a medida que se vayan logrando”, indicó Flores.

En ese sentido, pidió a la población “un compás de espera”, al considerar que los cambios estructurales requieren tiempo para reflejarse en resultados tangibles.

El designado también destacó la participación del gobierno en el Plan Mesoamérica, una iniciativa regional que involucra a 10 países y que impulsa proyectos en áreas sociales como salud, así como en sectores económicos como energía.

En el ámbito interno, reconoció que el país enfrenta desafíos importantes en materia de seguridad y economía, pero realizó un llamado a la unidad al pueblo. “Solo unidos podemos sacar adelante el país”, concluyó. AD