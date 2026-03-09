Designado presidencial Carlos Flores, dice que Cancillería revisará emisión de pasaportes diplomáticos vitalicios

Tegucigalpa – El designado presidencial Carlos Flores informó que la canciller Mireya Agüero gestionará la revisión de la problemática relacionada con los pasaportes diplomáticos vitalicios, luego de la polémica generada por la entrega de este beneficio a exfuncionarios del gobierno anterior.

Flores explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores realizará primero un levantamiento de información para conocer cuántos pasaportes diplomáticos existen actualmente, tanto los regulares como los vitalicios, con el objetivo de determinar el alcance real de este privilegio dentro del aparato estatal.

[LEER] Excanciller Enrique Reina se arrogó pasaporte diplomático vitalicio y extendió beneficio a una “casta” privilegiada

Asimismo, señaló que también se evaluará la situación del personal que aún continúa laborando en la institución pese a haber formado parte de administraciones pasadas, ya que —según indicó— en algunos casos no se han realizado los cambios correspondientes.

El designado presidencial aclaró que por ahora no existe una decisión tomada para retirar los pasaportes diplomáticos vitalicios, aunque reconoció que el tema ya está sobre la mesa de discusión.

“Es un asunto que deberá analizarse entre las autoridades autorizadas de la Cancillería, el presidente de la República Nasry Asfura y también el Congreso Nacional de Honduras”, manifestó.

La controversia surgió luego de que se conociera públicamente que el excanciller Enrique Reina habría aprovechado sus últimos días en el cargo para otorgarse un pasaporte diplomático. Posteriormente, trascendió que el beneficio también se habría extendido a un grupo de exfuncionarios.

Esta situación provocó críticas de distintos sectores, que consideran que la medida crea una clase privilegiada dentro del Estado y que podría constituir un abuso de autoridad al conceder un documento diplomático que tradicionalmente se otorga únicamente a funcionarios en ejercicio de sus funciones oficiales. LB