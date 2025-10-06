Designada presidencial vaticina baja participación de hondureños en EEUU para las generales

Tegucigalpa – La designada presidencial Doris Gutiérrez vaticinó este lunes que no habrá una votación masiva de hondureños en Estados Unidos porque tendrá miedo de ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Cualquier esfuerzo que se pueda hacer no va a tener buen resultado porque la gente está con miedo, a mí me han llamado de allá y me han dicho que allí nomás van a llegar y me van a agarrar”, dijo a periodistas.

Comentó que tuvo que buscarse con anticipación un sistema de votación virtual para los hondureños que residen en el exterior como el método de Blockchain.

(LEER): Redadas, una amenaza latente al voto de hondureños en EEUU

Gutiérrez lamentó que no se buscará estrategias para facilitar el voto de los hondureños en el exterior argumentando que ellos tienen un derecho de ejercer el sufragio.

Añadió que el sistema de voto por correo era una buena alternativa, pero que el problema es la desconfianza por implementación de fraude electoral.

Sostuvo que el derecho de los ciudadanos vale más que cualquier fondo económico, pero que el problema es que los hondureños se sienten amenazados en EEUU por las redadas migratorias. AG