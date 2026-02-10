Designada presidencial María Antonieta Mejía destaca firma de pacto por la salud en Honduras

Tegucigalpa – La designada presidencial, María Antonieta Mejía, calificó como “un gran día para la salud y el pueblo hondureño” la firma del Pacto por la Salud, durante el acto de presentación del Proceso de Reglamentación de la Ley de Medidas Excepcionales en Salud, considerado una iniciativa prioritaria para el fortalecimiento del sistema sanitario del país.

“Hoy es un gran día para la salud y el pueblo hondureño. Hoy firmamos un gran pacto por la salud. La salud exige decisiones firmes, acuerdos amplios y reglas claras. Honduras necesita un sistema de salud que responda con eficacia ante la emergencia, que funcione con ética y transparencia todos los días”, expresó la funcionaria.

Mejía subrayó que este proceso busca dejar atrás las crisis recurrentes en el sector, para consolidar la salud como una verdadera política de Estado. Asimismo, manifestó su expectativa de trabajar como equipo de Gobierno de la mano con todos los actores involucrados en el sistema sanitario.

El proceso de reglamentación será liderado por la Secretaría de Salud (SESAL) y contará con el acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Honduras.

Según se informó, se promoverá la participación de todos los gremios del sector, con el objetivo de facilitar un diálogo multisectorial ordenado, transparente y basado en estándares técnicos sólidos, que permita avanzar hacia la provisión de servicios de salud de calidad para toda la población.

Desde este martes se inicia formalmente la jornada de trabajo, quedando designados dos representantes por cada sector para acompañar el proceso de reglamentación, cuya contribución será clave para el éxito de esta iniciativa de interés nacional. LB