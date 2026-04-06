Designada presidencial estima que en las próximas horas gobierno dará visto bueno al Presupuesto General

Tegucigalpa – La designada presidencial, María Antonieta Mejía, manifestó que en las próximas horas, el gobierno a través del Consejo de Ministros aprobará el Presupuesto General del 2026.

“Esperamos que en el transcurso de hoy o mañana ya se pueda acelerar el Consejo de Ministros para aprobarlo”, dijo a periodistas.

Remarcó que el retraso en la aprobación del Presupuesto General no fue por “antojadizo” ni “improvisación” sino que se hizo un reajuste para evitar cometer errores del pasado y este apegado a la realidad, austero y sacrificio fiscal.

Mejía destacó que hay una reducción significativa en comparación con el gobierno de Libertad y Refundación (Libre) de 444 mil millones de lempiras.

Respecto al precio de los combustibles, mencionó que es una situación que se puede agudizar más producto de la escasez por el conflicto bélico en el Medio Oriente.

Consultada por los impuestos a los combustibles, respondió que las peticiones que hicieron en el pasado son porque el gobierno pasado tenía una caja robusta con deudas, pero sin embargos.

Mejía indicó que la situación financiera del Estado impide que el gobierno deje de cobrar el impuesto por el precio de los combustibles.

Sostuvo que se debe sacrificar los subsidios o dejar de cobrar el impuesto, pero que se debe mantener uno. AG