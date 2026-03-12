Designada presidencial dice buscan estrategias para ahorro de combustibles que no implique subsidios permanentes

Tegucigalpa – La designada presidencial María Antonieta Mejía manifestó este jueves que el gobierno debe buscar las estrategias para afrontar los fuertes incrementos en el precio de los combustibles estimados para las próximas semanas.

El ministro de Energía, Eduardo Oviedo, estimó que para el lunes puede haber un incremento de hasta 12 lempiras en el precio del diésel.

(LEER): El lunes el diésel podría aumentar hasta L.12 lempiras el galón, anuncia ministro de Energía

En ese sentido, Mejía reiteró que el aumento pasa por la situación de conflicto en el Medio Oriente ya que Honduras exporta petróleo.

Indicó que se debe sentar las mesas técnicas de trabajo para saber cuáles serán las estrategias que brindarán a los hondureños para que puedan tener un ahorro significativo que no implique subsidios permanentes.

“No podemos estar subsidiando todo lo que acontece porque no vamos a pasar de carácter asistencia a ser efectivo en el ejercicio de las funciones”, declaró la funcionaria.

Mejía aconsejó a la ciudadanía hondureña que apueste por el transporte público para aliviar el uso de vehículos y de combustibles, el tráfico vial y proteger al medioambiente.

El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, registra un avance del 10,79 % y el barril se encuentra en 96.82 dólares, lo que ha llevado a abrir la Bolsa de Nueva York con caídas en sus tres índices en torno al 1 %, y que a esta hora se sitúan en torno al 1,50 % tanto en el Dow Jones de Industriales como en el S&P 500 y el Nasdaq.

El mercado del petróleo se encuentra inmerso en una espiral de alta volatilidad, en una semana en la que el precio del barril llegó a situarse, el pasado lunes, próximo a 120 dólares, en 119.5, aunque ese mismo día redujo drásticamente su subida tras asegurar el presidente estadounidense, Donald Trump, que la guerra con Irán estaba prácticamente terminada. AG