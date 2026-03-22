Designada Mejía responde a Mel: “Exigir responsabilidad no es persecución y aplicar la ley no es golpismo”

Tegucigalpa – La vicepresidenta de Honduras, María Antonieta Mejía, le respondió este domingo al coordinador de Libre, Manuel Zelaya, quien alertó de un juicio político para el consejero Marlon Ochoa. “No se equivoque: aquí las víctimas no son ustedes. Exigir responsabilidad no es persecución, aplicar la ley no es golpismo y asumir consecuencias no es victimización”, dijo.

De acuerdo a lo expresado por Mejía, varias veces se ha expresado como exdiputada en torno a la aplicación de juicio político para los que pusieron en vilo la democracia en Honduras, pero ahora habla como designada presidencial, con la misma claridad, pero con mayor responsabilidad frente al país.

“Ahora resulta qué conveniente que quienes paralizaron instituciones, obstruyeron procesos y tensaron el sistema electoral, quieren presentarse como perseguidos. No. A Honduras no se le olvida tan fácil”, manifestó.

Dijo que no guardará silencio cuando se pretende construir narrativas para satanizar un mecanismo constitucional. El juicio político no es el problema; el problema es cuando se pretende evadir la responsabilidad convirtiéndose, de la noche a la mañana, en víctimas, expuso.

Mejía describió que Honduras ya vivió las consecuencias de decisiones arbitrarias, de persecuciones disfrazadas de legalidad y de abusos que dañaron profundamente la institucionalidad. “Precisamente por eso, hoy las reglas deben aplicarse, no manipularse según convenga. Aquí no se trata de defender personas, se trata de defender principios”, dijo.

La alta funcionaria puntualizó que “el pueblo hondureño fue testigo de actuaciones irresponsables: abandono de funciones, parálisis institucional, obstrucción de procesos clave y conductas que deterioraron la confianza en el sistema electoral. La democracia no se negocia, no se manipula y no se somete. Se defiende. Y en eso, no vamos a retroceder”. JS