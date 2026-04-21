Designada Mejía pide a médicos deponer “intereses personalísimos” y aboga por pronta solución al conflicto

La Ceiba – La designada presidencial María Antonieta Mejía pidió al gremio médico que depongas sus “intereses personalísimos” para buscar una salida a la crisis que mantiene paralizado el sistema sanitario público desde hace algunas semanas.

Recordó que los viceministros de Salud están desde hace varias semanas en mesas de diálogo con representantes del Colegio Médico de Honduras (CMH), por lo que espera una solución al conflicto en las próximas horas.

“Queremos dejar una salud digna al pueblo hondureño, pero como parte de los grandes problemas también hay que ser parte de las grandes soluciones, y creo que el gremio médico debe ser parte de las grandes soluciones”, expresó.

Llamó a deponer los intereses personalísimos para buscar mejores condiciones que permitan fortalecer el sistema sanitario público.

Dijo respetar las demandas del gremio médico, aunque no comparta algunas como la contratación de centenares de galenos a última hora cuando acababa la administración anterior y sin estructura presupuestaria.

[LEER] CMH continúa con asambleas informativas y movilizaciones a nivel nacional

Tachó que muchas de las contrataciones se produjeron sin contar estructuras presupuestarias, por lo que las autoridades sanitarias revisan uno a uno los casos para lograr acuerdos que satisfagan a las partes.

Cuestionó que en cuatro años del gobierno de Libre la salud estuvo abandonada, por lo que ahora toca poner orden tomando en cuenta al CMH para que sean parte de las grandes soluciones que la población demanda.

La vicepresidenta Mejía sostuvo reuniones este martes en esa zona atlántica del país con representantes que trabajan por velar de los derechos la niñez hondureña. Llamó a vacunar a más de 30 mil niños que aún no son inoculados para evitar riesgos en su salud. JS