Designada Mejía asegura que darán trámite a la problemática de estudiantes de enfermería

Tegucigalpa – La designada presidencial María Antonieta Mejía aseguró que darán trámite a la problemática de estudiantes de enfermería, en torno a la falta de pago de su salario-beca.

La funcionaria sostuvo que están al tanto de la situación que viven los estudiantes de enfermería.

Afirmó que si se trasladan a casa presidencial serán recibidas para abordar el tema.

“Nosotros estamos viendo cómo resolver la problemática porque son cuatro meses dependiendo el tipo porque hay médicos, enfermeras, técnicos que firmaron hasta el 31 de diciembre”, indicó.

Agregó que se está revisando un nuevo convenio para que se pueda firmar en conjunto, pero está en manos en este momento de las autoridades universitarias que lo van a revisar.

Apuntó que esperan respuestas de las autoridades universitarias y a los estudiantes que reclaman su beca podrán enviar una comisión para abordar la problemática. IR