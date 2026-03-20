Designada María Antonieta Mejía cuestiona “juicio político condicionado” y advierte riesgo al estado de derecho

Tegucigalpa- La designada presidencial María Antonieta Mejía, cuestionó la posibilidad de un “juicio político condicionado”, advirtiendo que este tipo de acciones representarían un precedente peligroso para la institucionalidad del país.

A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria inició su mensaje con la interrogante: “¿Juicio político condicionado…???”, en referencia a posturas de algunos diputados que, según señaló, buscan supeditar este mecanismo a intereses políticos.

Mejía afirmó que estas acciones estarían alineadas con un candidato que “aún se niega a aceptar que no fue electo”, lo que, a su criterio, implica un desconocimiento de la voluntad popular.

Asimismo, cuestionó el argumento de aplicar el juicio político de manera “pareja”, señalando que la justicia no debe responder a conveniencias políticas, sino a hechos concretos y responsabilidades individuales. “Igualar lo que no es igual no es justicia, es manipulación”, enfatizó.

En su pronunciamiento, también hizo referencia al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, indicando que existen contradicciones en torno a su respaldo, pese a decisiones que habrían debilitado la institucionalidad y puesto en riesgo la democracia.

A renglón seguido, la designada subrayó que la ciudadanía exige la aplicación de la ley sin privilegios ni cálculos políticos, en un contexto donde —afirmó— crece el rechazo a la impunidad.

“Aquí no se debate un trámite, se define si hay estado de derecho”, concluyó la designada Mejía en su mensaje.LB