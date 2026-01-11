Designaciones recientes a MS-13 y Barrio 18 refuerzan el trabajo conjunto entre Honduras y EEUU

Tegucigalpa/Washington – Las designaciones recientes de las organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) dan a las fuerzas del orden herramientas clave para desmantelar redes criminales que operan en la región y que también afectan a Honduras, recordó este domingo el gobierno de Estados Unidos.

Según Washington, este proceso permite bloquear activos, imponer sanciones penales y aplicar restricciones de visado a quienes apoyen a estos grupos.

Designaciones recientes como la de MS-13 y Barrio 18 en Honduras refuerzan el trabajo conjunto entre EEUU y Honduras para enfrentar la violencia y el crimen transnacional que afecta a nuestras comunidades, subrayó el gobierno norteamericano.

“Seguiremos cooperando para promover un hemisferio más seguro y fuerte”, concluye el enunciado de la embajada de EEUU en Tegucigalpa.

“Barrio 18” es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras.

La Mara Salvatrucha, o MS13, es quizá la pandilla callejera más conocida del hemisferio occidental. Aunque sus orígenes se remontan a los barrios pobres y repletos de refugiados de Los Ángeles en la década de 1980, la banda se extendió ahora desde Centroamérica hasta Europa. JS