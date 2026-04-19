Desgarrador relato de madre: “Lo estoy esperando para almorzar, se me adelantó, pero me está esperando”

Tegucigalpa – En medio del dolor más profundo que puede atravesar una madre, Yesenia Leiva compartió un conmovedor testimonio tras la pérdida de su hijo, Hernán Martínez, quien falleció luego de un accidente de tránsito que hoy enluta a su familia y a toda una comunidad en Cofradía, Cortés, norte de Honduras.

Entre palabras entrecortadas y una fortaleza sostenida por la fe, la desconsolada madre relató que decidió hablar públicamente con el medio televisivo HCH para agradecer las múltiples muestras de cariño que han recibido desde el momento en que su hijo fue ingresado a una clínica. “Ha sido algo que no esperábamos, tanto amor, tanto apoyo, tanta empatía, incluso de personas que no lo conocían. Eso lo voy a guardar siempre en mi corazón”, expresó entre sollozos.

La madre recordó con nostalgia la rutina dominical que compartía con su hijo, marcada por el cariño y la cercanía. “Él trabajaba, pero todos los domingos venía a almorzar conmigo. Hoy es domingo… y lo sigo esperando”, dijo, reflejando la incredulidad y el vacío que deja su ausencia.

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Sobre el accidente, indicó que hasta ahora se maneja como un hecho fortuito. Según la información preliminar, su hijo viajaba como copiloto, no conducía el vehículo y no había consumo de alcohol. Leiva también señaló que desconoce a las otras personas que iban en el automotor, ya que su hijo residía en Tegucigalpa, lejos de su entorno más cercano.

Durante varios días, Hernán luchó por su vida, una batalla que su madre describe con orgullo y dolor. “Se portó como un guerrero”, afirmó.

En sus últimos momentos, la destrozada madre le habló a Hernán de fe y salvación, encontrando en ello consuelo. “Tengo la plena seguridad de que mi hijo está en un mejor lugar. Hoy descansa en los brazos del Creador”, manifestó.

El joven Hernán Martínez en vida.

Hernán Martínez es recordado como un joven trabajador, respetuoso y alegre. Desde pequeño mostró iniciativa, colaborando en negocios familiares y destacándose por su dedicación. “Era un hombre especial, nunca me faltó el respeto, me cuidaba como una niña”, relató su madre, destacando también su amor y sensibilidad, especialmente hacia los niños.

El velatorio se realiza este domingo en su casa de infancia, en Cofradía, donde familiares y amigos le dan el último adiós. Su sepelio está programado para el lunes a las 2:00 de la tarde en el cementerio general de la comunidad.

Con la voz quebrada, pero con fe intacta, Yesenia Leiva dejó un mensaje que resume su dolor y esperanza: “Mi hijo jamás va a morir en mi corazón. Solo sé que se me adelantó… y que algún día me estará esperando”. JS