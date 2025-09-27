Desfiles, carrozas y carnaval en el 447 aniversario de Tegucigalpa

Tegucigalpa – Tegucigalpa, la capital hondureña, conmemora sus 447 años de fundación con una serie de eventos culturales y cívicos que se llevan a cabo a lo largo del emblemático bulevar Suyapa.

Las festividades incluyen desfiles de carrozas, conciertos musicales con artistas nacionales e internacionales, eventos religiosos y ventas de comidas, actividades que se extenderán hasta mañana domingo, atrayendo a miles de capitalinos y visitantes de todo el país.

Para garantizar la comodidad de los asistentes, se han habilitado dos estacionamientos cercanos al área del carnaval.

Las celebraciones iniciaron a las 2:00 de la tarde con un desfile que incluye palillonas, bandas de guerra y carrozas.

En horas de la noche se espera un gran carnaval, con una alta participación ciudadana, reflejando el orgullo por la historia y el legado de Tegucigalpa como la capital de Honduras.

“Es importante celebrar, pero también reflexionar sobre el futuro de nuestra ciudad. Necesitamos más inversión en infraestructura y seguridad para que Tegucigalpa siga siendo un lugar próspero y seguro”, comentó uno de los emprendedores que participará en puestos de gastronomía entrevistados en la zona de la celebración.

El gerente de movilidad de la Alcaldía Municipal, José Miguel Mendoza, explicó que habrán dos parqueos habilitados, uno de los parqueos estará frente al Coliseo Nacional de Ingenieros y el otro en la esquina del bulevar La Hacienda, en conexión con la rotonda San Juan Bosco, con capacidad para aproximadamente 500 vehículos. Mendoza agregó que se espera la llegada de entre 600 mil y un millón de personas para disfrutar de las actividades.

La Policía Municipal y la Alcaldía han coordinado operativos de seguridad que contarán con la participación de más de 2,000 efectivos. Estas medidas estarán activas hasta el domingo, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de todos los asistentes durante los días de celebración.

El acceso al bulevar Suyapa, cerrado por las actividades, será rehabilitado el domingo por la noche, una vez que se complete el desmontaje de los escenarios y la limpieza de la zona.

El aniversario de la ciudad, fundada el 29 de septiembre de 1578 bajo el nombre de «Real Villa de San Miguel de Tegucigalpa», es también una oportunidad para recordar sus raíces como un centro minero de plata, así como su evolución hasta convertirse en el principal centro político del país. IR