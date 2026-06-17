Desempleo golpea a jóvenes y madres solteras que abarrotan feria de empleo en la capital

Tegucigalpa – El desempleo continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta Honduras, una realidad que quedó evidenciada durante una feria de empleo desarrollada en la capital, donde cientos de jóvenes, madres solteras y profesionales acudieron en busca de una oportunidad laboral.

Las largas filas reflejaron la necesidad de empleo que afecta a distintos sectores de la población.

Entre los asistentes destacan jóvenes y madres solteras, una de las jóvenes abordadas por la prensa expresó su deseo de trabajar para poder continuar sus estudios y apoyar económicamente a sus padres. De igual forma, una madre soltera manifestó que se encuentra desempleada y necesita un ingreso para garantizar el sustento de sus hijos.

Otros participantes señalaron las dificultades que enfrentan para incorporarse al mercado laboral. Un joven relató que lleva meses buscando trabajo sin éxito, pese a haber participado en varias entrevistas. “Muchas veces dicen que van a llamar, pero nunca lo hacen. Aunque sea un salario mínimo, uno necesita pagar alquiler, servicios y alimentación”, expresó.

Asimismo, personas mayores de 30 años denunciaron que enfrentan discriminación por edad al momento de aplicar a una plaza laboral, situación que limita aún más sus posibilidades de conseguir empleo.

La jornada de reclutamiento se desarrolló en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde también se observó a mujeres postulándose para puestos de guardias de seguridad, tradicionalmente ocupados por hombres, debido a la escasez de oportunidades en otros sectores.

Entre los asistentes había estudiantes universitarios, profesionales graduados y personas con amplia experiencia laboral, quienes coincidieron en señalar que la falta de empleo afecta a todos los niveles académicos y sociales, evidenciando la magnitud del problema del desempleo en el país. LB