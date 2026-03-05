Desde su vida civil “más tranquila”, Roosevelt dice Muñoz ocupó posición 32 para optar al cargo de jefe de FFAA

Tegucigalpa – De memoria corta, olvidando los desafueros que generó en el sistema democrático de Honduras. Desde su retiro, el general Roosevelt Hernández apareció en la escena mediática. Impávido, con su voz lineal y sin sobresaltos, el hasta hace dos meses poderoso jefe de las Fuerzas Armadas volvió a acusar a las autoridades electorales del caos generado en las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.

– Se congratuló porque no hubo un golpe de Estado como era el trauma político que tenía la familia presidencial que ostentó el poder.

Desde su lecho de adaptación en la vida civil. Muy tranquilo en su finca dedicándose a la producción de tilapia y árboles frutales, alardeó que genera empleos para contribuir a la vida productiva del país, sin embargo muchos sectores claman que la justicia deduzca la acción penal a los responsables del casos generados en las elecciones primarias del año pasado y que estuvo a punto de socavar la democracia en Honduras.

Confesó que “la vida civil” es más tranquila y relajada, aunque no dejó de jactarse de sus 39 años en las Fuerzas Armadas, que según él le dan un valor agregado con respecto al resto de la población.

Sobre si él se interpuso en las aspiraciones del general Ramiro Múñoz para llegar al cargo de jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Roosevelt Hernández dejó entrever que se deben tomar en cuenta aspectos de meritocracia para no caer en la inconformidad y que exista respeto a la institucionalidad.

“Hay fundamentos institucionales y uno cuando está al frente de la institución uno es responsable ante sus miembros y uno de los pilares importantes es la jerarquía. En el caso de Muñoz era el 32 lugar, había 31 compañeros que tenían una relación de mérito”, justificó.

Roosevelt Hernández.

Ejemplificó que el general Benjamín Valerio fue escogido cuando incluso había otros de una promoción –la 28– antes que la de él. Adicionó que personalmente hubiera preferido irse existiendo un presidente electoral, pero no ocurrió así.

Relató que cuando él fue electo como Jefe de las FFAA, ocupaba la tercera posición de su promoción, detrás de Walter Amador Lacayo y Marco Valentín Barahona, pero en el caso de Ramiro Muñoz, éste ocupaba el lugar número 32.

Cuestionado sobre estar “alineado” con la familia presidencial compuesta por Xiomara Castro y Manuel Zelaya, negó tales aseveraciones: “Los jefes de Estado Mayor Conjunto que han estado anteriormente han estado pues en la misma dirección que el gobierno que está, cómo va a estar contradiciendo o estar interponiéndose, siempre y cuando, y yo fui categórico siempre y cuando se respete la Constitución de la República”.

Tildó de prejuicio pretender encausar a la población en determinadas situaciones que ocurrieron en el año electoral 2025, sin embargo –dijo– hubo elecciones primarias y generales, con presidente electo y el proceso de transición.

Aplaudió la designación de Ramiro Muñoz como titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), de quien dijo “es una persona resolutiva” que neutralizará el crimen organizada con buenos resultados. JS