Desde México, Castro se solidariza por tragedia en Colinas e instruye brindar acompañamiento

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro se solidarizó este lunes con los familiares de las personas que perdieron la vida el fin de semana en un accidente de tránsito en el municipio de San José de Colinas, departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras.

A través de su cuenta de red social “X”, la mandataria hondureña lamentó muerte de nueve personas y varias que resultaron heridas el domingo al cierre de la campaña electoral.

Señaló que ha girado instrucciones a las autoridades competentes que brinden atención, acompañamiento y apoyo a las víctimas y sus seres queridos por esta tragedia.

El domingo sucedió un volcamiento de un vehículo a la altura de la quebrada Tamagazapa con rumbo a la aldea San Miguel de Lajas que transportaba simpatizantes del Partido Nacional y Partido Liberal que se dirigían a una concentración política.

Mientras el hecho sucedió, Castro viajó a México para sostener una reunión con la presidenta de esa nación, Claudia Sheinbaum, para profundizar las relaciones bilaterales y de cooperación. AG