Desde mayo permanecen en morgue del MP en SPS 24 cuerpos sin reclamar

Tegucigalpa – Desde el mes de mayo permanecen sin reclamar 24 cuerpos en la morgue del Ministerio Público de la ciudad de San Pedro Sula.

Pese a que no han sido reclamados han sido plenamente identificadas mediante el método de comparación necro-dactiloscópico las siguientes personas: Eduardo Varela, José Francisco Orellana Gómez, Daniel Miranda Sorto, Marco Zacarías Hernández Coca, María Dolores Alvarado Deras, Kevin Enrique Martínez Velásquez, Cindy Xiomara Pérez Hernández, Aníbal López Madrid, Rolando Antonio Cortez Portillo, Orlando Reyes y Manuel de Jesús Castro Bonilla.

También fueron identificados, Adrián Molina Fernández, Marvin Geovany Romero Bojorque y Francisco Cubías, estas personas y otros fallecidos permanecen bajo custodia de esta sede regional desde hace varios meses.

Los levantamientos de cuerpo se han producido en diferentes puntos, entre éstos: Barrios Cabañas y Benque de San Pedro Sula, Barrio San José en Lucerna, Ocotepeque, Hospital Mario Catarino Rivas, barrio Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, clínica periférica de Sinuapa Ocotepeque y barrio Abajo, Santa Bárbara.

A los familiares de las personas identificadas se les solicitó presentarse a las oficinas de la morgue del MP en San Pedro Sula, donde se les orientará en el proceso para el reclamo y entrega de los restos de sus seres queridos.

Sin embargo, si los cuerpos no son reclamados serán inhumados el próximo 04 de septiembre, indicó el Ministerio Público. PD